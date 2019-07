Dorffest mit Hahneköppen : Neue Hahnenkönig – Hitdorf feiert modern und wahrt die Tradition

Leverkusen Das Wort „Hit“ im Logo beim „Hit-Dorffest“ stehe für Harmonie, International und Tradition. Mit diesen Worten unterstrich Angelika Hausdorf, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Hitdorfer Geselligkeitsvereins (HGV), die Bedeutung des Festes, das die traditionelle Kirmes nun schon zum zweiten Mal abgelöst hat.

Tradition und Moderne zu verbinden, war im Vorjahr erstmals die Aufgabe gewesen, die ein Organisationsteam unter Leitung von Andrea Schein und Michael Hasebrink zu lösen hatte. Es ist mit Bravour gelungen. „Ich bin mehr als zufrieden“, sagte Andrea Schein in diesem Jahr, „wir hatten viele Besucher jeder Generation zu Gast.“ Zwar werde auch weiterhin an neuen Ideen gearbeitet. Doch die drehen sich hauptsächlich um den Zeitpunkt des Festes. Es soll auf einen Termin außerhalb der Sommerferien verlegt werden, damit auch Schulkinder teilnehmen können. Im nächsten Jahr wird das noch nicht gelingen, aber spätestens 2021.

Dann rückte die Neuausrichtung ins Zentrum. Am Samstag drehte sich erst alles um das Kinderfest mit klassischen Spielen wie Sackhüpfen und Eierlaufen, ehe drei Musikgruppen zum Publikumsmagnet wurden. Trödeln war am Sonntag erwünscht, während ab Mittag der große Festumzug auf dem Programm stand. Dabei waren rund 150 Teilnehmer, unter anderem Vertreter von Ortsvereinen wie Feuerwehr, Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft oder Karnevalsgesellschaft „Hitdorfer Mädche un Junge“ (HMJ), samt Ströppcher und Fährgarde. Befreundete Gesellschaften von Germania Rheindorf und dem Junggesellenverein Bürrig hatten sich ebenfalls in die farbenfrohe Parade eingereiht. Jubilare wurden am Nachmittag geehrt: Hansi Fischer und Heinz Bormacher halten dem Verein seit 50 Jahren die Treue, Christian Görres seit 25 Jahren.