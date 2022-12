Geselligkeitsverein in Leverkusen Hitdorfer Altenfeier gelingt trotz Datenschutz-Hürde

Facebook, Twitter, Instagram – die Jugend folgt ihrem Freundeskreis über die sozialen Medien um die ganze Welt. Für die Senioren in Hitdorf ist diese Welt ein Dorf am Rhein – und das soziale Medium die jährliche Altenfeier in der Stadthalle. Die fand am Samstag zum 53. Mal statt.