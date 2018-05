Hitdorf: Prunk und Parade beim Schützenfest

Leverkusen Dutzende Zuschauer säumten den Straßenrand, als der große Festzug vorbeimarschierte. Gefeiert wird bis morgen.

Tharun Kumar ist für einige Monate in Leverkusen, um dort als IT Systems Analyst bei Tata Consultancy Services für Bayer zu arbeiten. Nie zuvor hatte der 28-Jährige, der in der südindischen Stadt Bangalore zu Hause ist, ein Schützenfest gesehen. Vom Geschehen in Hitdorf war er deshalb entsprechend beeindruckt. "Es ist toll, welche Traditionen in Deutschland gepflegt werden", sagte er auf Englisch, während hunderte Mitwirkende an ihm vorüberzogen - zum Glück ohne die zuvor angekündigten Regenfälle und Sturmböen.