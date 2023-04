Hitdorf Kommunion – Wiedersehen nach 60 Jahren

Alle 23 Mädchen trugen weiße Kleider mit Krönchen, während 21 Jungen in dunkle Anzüge gekleidet waren. Es war der Tag ihrer Erstkommunion, bei dem sie zum ersten Mal das Sakrament durch Pastor Hoppe empfingen. Fast auf den Tag genau 60 Jahre später – damals war es der 21. April – treffen sich etwa 25 Beteiligte nun am Samstag, 22. April, um 14 Uhr am Hauptportal der Kirche Sankt Stephanus in Hitdorf, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Zu den Kommunionkindern von einst gehörte auch der aus Hitdorf stammende und inzwischen in Köln ansässige Wilfried Schmickler. Zum 60. Jahrestag hat der Kabarettist sein Kommen bereits zugesagt.