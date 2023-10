Kartenverkauf beginnt Hitdorf feiert Oktoberfest in der Stadthalle

Das auch „Preußen“ Oktoberfest feiern können, will einmal mehr der Hitdorfer Geselligkeitsverein zeigen. Am Samstag, 14. Oktober, geht es hoch her in der Hitdorfer Stadthalle mit zünftiger bayrischer Kleidung der Besucher und einem aufwändig in Weiß-blau dekorierten Saal. Ab 19.30 Uhr spielt die Band „OxforDuo“ zum Tanz auf. „Das Duo aus Opladen hat in den vergangenen Jahren, mit ihrer abwechslungsreichen Musik gezeigt, dass sie die richtige Band an der richtigen Stelle ist“, kündigt der Veranstalter an. „In nur wenigen Minuten versteht sie es, Gemütlichkeit und Stimmung zu verbreiten.“ Gegen den Durst gibt es das nach altbayerischer Tradition gebraute Oberdorfer Helles. Auch sind Wein, Sekt und nichtalkoholische Getränke im Ausschank. An der Cocktailbar werden entsprechend gemixte Drinks angeboten. Ebenso gibt es an dem Abend Snacks und bayrische Spezialitäten.