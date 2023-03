Hitdorf-CDU nach Streit mit Monheim „Wir müssen reden“

Die Hitdorfer CDU wünscht sich ein intensiveren Austausch der Stadt Leverkusen mit der Bezirksregierung Düsseldorf. Anlass ist der Streit mit Monheim um das geplante Gewerbegebiet im Süden Monheims an der Stadtgrenze zu Leverkusen/Hitdorf. Dort verläuft auch die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Düsseldorf (mit Monheim) und Köln (Leverkusen). „Derzeit mangelt es an einem institutionalisierten und vor allem transparenten Austausch zwischen Leverkusen und der Bezirksregierung Düsseldorf. Als Grenzstadtteil trifft dies vor allem Hitdorfer Projekte“, sagt CDU-Ortsverbandschef Joshua Kraski und regt ein gemeinsames Gremium an von Stadt Leverkusen und Bezirksregierung Düsseldorf.