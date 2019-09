Festnahme in Hitdorf : Betrüger schmeißen 54.000 Euro aus Autofenster

Foto: dpa/Silas Stein

Hitdorf Der Polizei sind am Dienstag in Hitdorf zwei Betrüger ins Netz gegangen, die mit 54.000 Euro einer Leverkusenerin (82) unterwegs waren. „Bei den in Essen geborenen Männern, Deutsch-Ägypter (20) und türkischer Staatsbürger (21), soll es sich um sogenannte Abholer einer aus der Türkei agierenden Betrügerbande handeln, die als falsche Polizisten gezielt Senioren anrufen und es auf Geld und Schmuck abgesehen haben“, meldet die Polizei.

