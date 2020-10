Gänsehaut bei Hitchcock-Lesung in Leverkusen : Nuancen des Schauderns im Forum

Leverkusen Der Gruselfaktor war inbegriffen: Jens Wawrczeck erzeugte bei seinen Zuhörern Gänsehaut mit seiner eindrucksvollen szenischen Lesung der Originalgeschichte von Hitchcocks „Die Vögel“.

Es ist nichts Beruhigendes in der augenblicklichen Stille. Es ist im Gegenteil eine beunruhigende Pause zwischen den dramatischen Ereignissen, die sich mit jeder weiteren Phase steigern. Beunruhigend nicht nur, weil die Besucher von Kulturstadtlev, die im großen Forum-Saal weit verteilt sitzen, bereits wissen, wohin die Reise geht. Schließlich kennt wirklich jeder den Hitchcock-Klassiker „Die Vögel“, aus dem anfangs zur Erinnerung einige Szenen gezeigt wurden. Dann stand Jens Wawrczeck ganz alleine am Mikrofon, um das spannende Horror-Szenario alleine mit den Möglichkeiten seiner Sprechstimme heraufzubeschwören.

„Ich brenne für die Filme von Alfred Hitchcock“, bekannte Wawrczeck zu Beginn seines Gastspiels „Hitch&Ich“. Er erinnerte an eindrucksvolle Szenen mehrerer Erfolgsklassiker, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Zum Beispiel „Psycho“, der vermutlich das Duschverhalten ganzer Generationen beeinflusst habe. „Die Vögel“ kam 1963 in die Kinos und werde heute noch zu den 15 beunruhigendsten Filmen gezählt, die je gedreht worden sind. Es gab mehrere Neuverfilmungen, allesamt Flops. Er gehört zu den 42 von rund 50 Hitchcock-Thrillern, die auf einer literarischen Vorlage basieren. In diesem Fall ist es die gleichnamige Kurzgeschichte von Daphne du Maurier, die der Filmemacher an die kalifornische US-Küste verlegte und als Hauptfigur eine hübsche Blondine wählte.