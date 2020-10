Gebäude in Leverkusen-Opladen steht seit Jahren leer : Visionen für die Landwirtschaftsschule

Herrschaftliches Aussehen draußen, gähnende Leere innen: Die Landwirtschaftsschule Opladen an der Düsseldorfer Straße ist seit Jahren ungenutzt. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen-Opladen Das historische Gebäude an der Düsseldorfer Straße steht seit vier Jahren leer. Opladen Plus sieht dort mit weiteren Bauten am Frankenberg ein Verwaltungscluster. Der Opladener Geschichtsverein einen Lernort für Stadtgeschichte.

Von außen hui, von innen... wohl nicht pfui, aber seit Jahren leer. Die ehemalige Landwirtschaftsschule an der Düsseldorfer Straße fristet ein Dasein in Wartestellung. Und kostet die Stadt als Eigentümerin pro Jahr 14.600 Euro. Davon entfielen rund 9700 Euro auf Heizkosten, weil „das Objekt mit einem Minimum an Wärme versorgt werden muss, um Schimmelbildung zu vermeiden“, berichtet Stadtsprecherin Ariane Czerwon.

Heizen muss die Stadt das Gebäude seit vier Jahren, im Sommer 2016 war das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland als Mieter ausgezogen. 2017 hatte die Stadt bekannt gegeben, voraussichtlich 2019 zögen rund 50 städtische Mitarbeiter dort ein. Vorher werde für 1,5 Mio. Euro saniert. Eingezogen ist bisher noch niemand. Czerwon sagt auf Anfrage, dass es demnächst ein Konzept zum Thema städtische Verwaltungsstandorte gebe, das in den politischen Gremien beraten werde.

Info Das Gebäude wird 100 Jahre alt Die Landwirtschaftsschule ist ein Entwurf des Architekten Peter Klotzbach. In diesem Jahr wird das Gebäude 100 Jahre alt. Das Zentrum 2030 wird Leverkusen 100 Jahre alt. Zu dem Jubiläum könnte die Stadt das „Historische Zentrum schaffen“, sagt OGV-Vorsitzender Michael Gutbier.

Opladen Plus würde einen großen Teil der Verwaltung gerne am Frankenberg bündeln, die Landwirtschaftsschule ebenso einbeziehen wie das Landratsamt an der Haus-Vorster-Straße, in dem das Stadtarchiv untergebracht ist. Fraktionschef Markus Pott äußerte mit Blick auf die City C schon öfter die Sorge, „dass man den Standort Am Frankenberg leer räumt, um die City zu beleben“. Am Frankenberg habe die Stadt mit fast 400 Mitarbeitern das größte Verwaltungscluster. Archiv, Straßenverkehrsamt, Recht und Ordnung, Finanzen und Soziales sind dort in Stadteigentum angesiedelt. Die Landwirtschaftsschule ließe sich hinzunehmen. Insgesamt könnten 500 Stadt-Mitarbeiter am Frankenberg arbeiten, schätzte Pott. Und: „Nirgendwo hat die Stadt schönere Dienstgebäude.“

Nirgendwo in der Stadt gibt es einen Flecken, der so viel Industrie- und Verwaltungsgeschichte aufweisen kann wie der Frankenberg, sagt Michael Gutbier vom Opladener Geschichtsverein (OGV). Die Verwaltungsgeschichte des Areals reiche bis ins Mittelalter zurück. Gerade wegen der reichen Geschichte hat der OGV die Vision, die Gebäude – mit dem alten Landratsamt als Nukleus – zu einem Historischen Zentrum auszubauen – inklusive des Nachdenkens über neue Nutzungen für den Friedenberger Hof (vermietet an den Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften) und die Landwirtschaftsschule. In selbiger kann sich Gutbier eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte vorstellen. Die ist derzeit auf einer Etage der Villa Römer untergebracht, aber „eher eine Vorgeschichte, denn sie reicht nur bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, also bevor Leverkusen gegründet wurde“, berichtet er.