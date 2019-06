Nostalgie : Diepental – vom Rittersitz zum Erholungsgebiet

Natur-Idylle am Wasser in einer farbigen Fotografie festgehalten. Seit 1920 gab es an der Talsperre einen Restaurationsbetrieb. Fortan war der Ort als Ausflugsziel für Jung und Alt noch gefragter. Das Foto stammt aus dem Jahr 1922. Foto: Reinhold Braun

Leverkusen/Leichlingen Der Bergische Geschichtsverein und seine Partner erkunden die Vergangenheit des Diepentals und bieten zwei Vorträge zum Thema an.

Bei zwei öffentlichen Vorträgen will Braun gemeinsam mit Marc Sievert (Leichlingen) und Dr. Günter Junkers (Leverkusen) die Ergebnisse der historischen Recherchen präsentieren. „Falls Ihre Leser selbst noch Fotos oder Andenken und Erinnerungen an Diepental haben, versuchen wir diese noch mit in unsere Vorträge oder in eine spätere Publikation einzuarbeiten“, sagt Braun. Fast keine Fotos gebe es vom Ende der Talsperre, an dem das frühere Wasserwerk und das Elektrizitätswerk lagen.