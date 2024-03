Historische Stätten in Leverkusen – das Landratsamt „Downton Abbey“ auf dem Frankenberg

Zu dieser Zeit zieht auch Peter Trimborn mit der Familie in den auffälligen Bau. Trimborn, der aus einfachen Verhältnissen stammte, wurde am 29. September 1927 kommissarisch zum Landrat des Kreises mit Sitz in Opladen ernannt, im März drauf als Landrat. Die Amtszeit währte nicht lange. Im Sommer 1929 wurde er wegen einer kommunalen Neugliederung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Nur, um dann mit der (kommissarischen) Leitung des neuen und wenig später in „Rhein-Wupper-Kreis“ benannten Kreises befasst zu werden. Drei Jahre später kamen die Nazis an die Macht, Trimborn wurde diesmal tatsächlich in den Ruhestand versetzt. Die Familie zog weg aus dem beeindruckenden Haus. Das Gebäude, aus dem er auszog, war da noch nicht mal 20 Jahre alt, wurde 1914 eben als Landratsamt errichtet, Fabrikant Max Römer, quasi ein Nachbar, stiftete den Brunnen vor dem Gebäude, Bayer das große Bleiglasfenster im Sitzungssaal. Nach Trimborn, dem ersten Landrat des Rhein-Wupper Kreises, folgten 15 weitere Landräte beziehungsweise später Oberkreisdirektoren. 1974 endet mit einer weiteren kommunalen Neugliederung die Geschichte des Kreises und die des Gebäudes als Landratsamt. In den 1970ern zieht das Stadtarchiv ins Gemäuer. Also auch drinnen viel Stoff, um die Historie und gleichsam die Fantasie wach zu küssen.