Neue Schau in der Villa Römer zur Sprengstoffherstellung Leverkusen explosiv

Das sandige Ödland brachte beste Voraussetzungen für den Bau von Schutzwällen, in deren Innerem die Häuschen standen, in denen die Herstellung stattfand. Entgegen vielen Darstellungen gibt es keinen Beleg dafür, dass es einen Partner namens Edelmann gab, betonen die Geschichtsvereine. Zwei Jahre später stieg Alfred Nobel ein, und das Werk wurde in „Alfred Nobel & Co. Werk Schlebusch“ umbennant.