Historische Orte in Leverkusen – St. Antonius in Wiesdorf Von Paulinchen, Papageien und Pax

Es braucht gar keine besondere Fantasiebegabung, um sich vorzustellen, man stehe auf einem weiten Kirchplatz in einem Dorf irgendwo auf dem Lande und schaue den backsteinernen Kirchturm empor bis zur Kirchturmspitze. Und vor dem Gotteshaus treibt eine Frau Kühe in Richtung einer saftigen Weide. So ist es vor vielen Jahren tatsächlich gewesen – als Wiesdorf noch ein Dorf am Rhein war.