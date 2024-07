Historische Orte der Schwarzpulverproduktion Unterwegs zu Bunkern, Wällen, Pulvermühlen

Die Veranstaltung gehört zum Begleitprogramm der Gemeinschaftsausstellung des Bergischen Geschichtsvereins und der Stadtgeschichtlichen Vereinigung „Historischer Blick auf Leverkusen als ehemals führender Standort für die Sprengstoffproduktion“. Gleich in sechs Fabriken wurde Dynamit und vormals in einer Mühle Schwarzpulver hergestellt. Die Sprengstoffe wurden im Bergbau, in Steinbrüchen, beim Tunnelbau und eine zeitlang auch für Granaten und Bomben genutzt. Heute werden in Leverkusen im einzig verbliebenen Werk von Dynamit Nobel nur noch Chemikalien, Spezialchemikalien und pharmazeutische Wirkstoffe hergestellt. Die Austellung in der Opladener Villa Römer ist noch bis zum 25. August zu sehen, jeden Samstag 15-18 Uhr und Sonntag 11-16 Uhr. Eintritt für Wechselausstellung (EG) und Dauerausstellung (1. OG): vier Euro für Erwachsene, Kinder frei; Haus der Stadtgeschichte, Villa Römer, Haus-Vorster Str. 6, Opladen