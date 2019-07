Historische Führung : Eine Zeitreise durch Schlebusch

Zuccalmaglio-Haus, Taubenturm und der Herkenrath Hof standen unter anderem bei einer historischen Führung auf dem Programm.

„Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsre weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit.“ Diese deutschlandweiten bekannten Zeilen des Heimatdichters Anton Wilhelm von Zuccalmaglio kennen wahrscheinlich viele. Gemeinsam mit seinem Bruder Vinzenz hatte er in jungen Jahren Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Sammlung von Volksliedern begonnen.

Was vielleicht nicht viele Wissen: Das Geburtshaus von Vinzenz von Zuccalmaglio steht mitten in der Fußgängerzone in Schlebusch. Es war eine von vielen Stationen bei der Schlebuscher Stadtführung, die Lokalhistorikerin Christine Blasberg rund zwei Dutzend interessierten Hobbyhistorikern und Urschlebuschern anbot. Am Geburtshaus angekommen, sprach eine Zuhörerin von einer „Schande“. Denn vor einiger Zeit ist dieses historische Fleckchen in eine Spielhalle verwandelt worden.