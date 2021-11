Polizei sucht Unbekannten : Hilfsbereiten Pizzaboten ausgeraubt

Rheindorf Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Freitagnachmittag, 5. November, einen hilfsbereiten Pizzaboten (44) brutal ausgeraubt hat.

Laut Polizeibericht hatte der Tatverdächtige gegen 13.45 Uhr in der Pizzeria in Rheindorf vorgegaukelt, dass er wegen eines familiären Notfalls dringend nach Wiesdorf zum dortigen Kino müsse. Es gehe um seine Kinder. Der 34-jährige Pizzeria-Chef rief einen seiner Lieferfahrer an und bat den 44-Jährigen, dem Mann in seiner Not zu helfen und ihn zu fahren. Kaum an der Bushaltestelle „Rathaus Galerie“ in Wiesdorf eingetroffen, soll der Unbekannte den Pizzaboten im Wagen gegen die Fahrertür gedrückt, die Geldbörse mit mehreren hundert Euro aus dessen Jacke gerissen haben und in Richtung Galerie weggelaufen sein.