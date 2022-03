Hilfe aus Leverkusen : Suppen und Lesung für die Ukraine

Leverkusen Schulen, Kirchengemeinden, Firmen, Serviceclubs, Vereine und weitere Einrichtungen in der Stadt unterstützen Geflüchtete seit Wochen auf vielfältige Art. An diesem Wochenende etwa mit Suppeessen für die Ukraine.

Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und für diejenigen, die auf der Flucht sind und in der Region ankommen, sie rollt weiter. Auf vielfältige Art. Ein Auszug:

• Der „Rotary Club Leverkusen Rhein-Wupper“ ruft zu Spenden für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in unserer Region. „Infolge des erbarmungslosen Angriffskrieges Putins auf die Ukraine kommen in den Städten Leverkusen, Leichlingen, Langenfeld und Monheim tausende Flüchtlinge an, die dringend Unterstützung benötigen. Oft handelt es sich um Frauen mit ihren minderjährigen Kindern und Jugendlichen, die nun untergebracht und betreut werden müssen“, sagt Hans-Jörg Schaefer von den Rotariern. „Die Spendengelder „gehen 1:1 an die Betroffenen“, eingesetzt werden sollen sie etwa für Sprachkurse, Ausstattung für Schule und Freizeit, kulturelle Angebote, Sport- und Freizeitaktivitäten. Spendenkonto: Rotary Deutschland Gemeindienst e.V., IBAN: DE80 30070010 039412 0000 BIC: DEUTDEDD, Verwendungszweck: 2220002370.