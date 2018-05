Hier gibt es Public Viewing im Bergischen Land

Wuppertal guckt stilecht auf dem Stadiongelände Bis zu 4500 Besucher können alle Spiele der deutschen Mannschaften in HD-Qualität auf einer 30 Quadratmeter großen Videowand auf dem Stadiongelände in Wuppertal verfolgen. Zum ersten mal sorgt Übertragungstechnik in HD für ein besonders hoch aufgelöstes Bild vor der Haupttribüne.

Ein Ticket fürs Public Viewing kostet im Vorverkauf 3,50 Euro, an der Abendkasse 5 Euro. Das Ticket Public Viewing und Party mit Live Acts kostet 7,50 Euro (VVK), 10 Euro (AK). Das VIP-Ticket inkl. Eintritt, Party, Essen und Getränken ist für 35 Euro im Vorverkauf und 39 Euro an der Abendkasse erhältlich. Die Eintrittskarten sind seit dem 1. Mai online erhältlich über: www.fanfeier-wuppertal.de

Rudelgucken ist in Wuppertal auch noch an anderen Locations angesagt: In vielen Wuppertaler Kneipen und Cafés werden Übertragungen laufen, größere Fußballpartys mit mehreren hundert Plätzen für die Fans sind auch wieder bei Hako-Sport und im Wuppertaler Brauhaus geplant.