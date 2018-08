Hertha-Von-Diergardt-Haus wird für acht Mio.umgebaut

Alkenrath Das Seniorenheim wird modernisiert, mehr Einzelzimmer werden eingerichtet. 2020 soll alles fertig sein.

Bislang war die Küche im Keller, der Speisesaal im dritten Obergeschoss des Hertha-von-Diergardt-Hauses in Alkenrath. Dort, wo jetzt noch der Bagger wütet, entsteht bald ein neuer Baukörper mit Cafeteria und Küche im Erdgeschoss. Dann blicken Bewohner und Gäste vom Restaurant in den Park und auf die Terrasse. Bis Mitte 2020 soll das am Rande des Bürgerbuschs gelegene Seniorenheim für acht Millionen Euro umfangreich modernisiert werden.