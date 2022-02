Pächterwechsel in Leverkusen : Herr der 100.000 Schätzchen verlässt City C

„Palast“ der Nachhaltigkeit: In der City C findet Gebrauchtes ein Schaufenster. Wer Geduld zum Stöbern hat, wird fündig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Viele sind gegangen, sie blieben. 15 Jahre haben Peter Hartmann-Virnich und Ehefrau Birgit in der City C die Stellung gehalten. Nun will das Paar nach Frankreich auswandern. Der Antiquitätenladen mit seinen ebenso nützlichen wie skurrilen Verkaufsstücken geht in die Hände eines Nachfolgers über.