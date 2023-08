Einkaufen in Leverkusen Herbstmarkt und Heimspiel – viel Verkehr in der City

Noch ist Sommer, doch schon am Wochenende weckt der Wiesdorfer Herbstmarkt Vorfreude auf die kommende Jahreszeit. Er startet bereits am Freitag, 1. September, und wird begleitet von der Umweltbörse. Parallel öffnen am Sonntag, 3. September, die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag. Erfahrungsgemäß rechnen Ordnungsbehörden und Veranstalter mit hohem Verkehrsaufkommen. Zum Schutz der Anwohner werden Straßenzüge gesperrt.