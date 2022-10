Herbstfest in Leverkusen : Kaufsonntag lockt Tausende in die Wiesdorfer City

Kaufsonntag lockt Tausende in die Wiesdorfer City

Herbstfest in Leverkusen

Der verkaufsoffene Sonntag lockte die Menschen wieder in Scharen in die City. Foto: RP/Uwe Miserius

Wiesdorf In der Fußgängerzone mit dem Wiesdorfer Platz boten die Händler ihre Warenvielfalt, dazu gab es Unterhaltung für die ganze Familie.

(gut) Proppenvoll war es vor dem Feiertag in der Wiesdorfer Innenstadt. Grund für den Andrang: das Herbstfest und der damit einhergehende verkaufsoffene Sonntag. Gefragt waren Schuhe und Kleidung für die kalte Jahreszeit ebenso wie Einrichtungsartikel und Leckereien. Veranstaltet hat das Herbstfest die Werbegemeinschaft City. In der Fußgängerzone mit dem Wiesdorfer Platz boten die Händler ihre Warenvielfalt, dazu gab es Unterhaltung für die ganze Familie. Beteiligt war auch die Rathaus-Galerie, die derzeit mit einer Mode-Shopping-Woche mit diversen Angeboten und einer Gutscheinaktion lockt. Außerdem war „Mister Piano“ mit seinem mobilen Klavier und seinen Unterhaltungskünsten in der Shoppingmall unterwegs.