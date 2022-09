Offener Sonntag in Leverkusen : Herbstfest lockt Publikum am Wochenende in die Wiesdorfer City

Dekoartikel für die dritte Jahreszeit gesucht? Auf dem Herbstfest in der City ist in Vorjahren schon so mancher fündig geworden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Händler säumen den Wiesdorfer Platz. Läden öffnen auch am Sonntag. „Mister Piano“ ist in der Rathausgalerie unterwegs. Besondere Verkehrsregelungen gelten.

„Bisher“, sagt Frank Schönberger am Donnerstagmittag, „hat es von Verdi noch keinen Einwand zum kommenden Sonntag gegeben.“ Für den 2. Oktober plant die Werbegemeinschaft City, dessen Vorsitzender Frank Schönberger ist, in Wiesdorf einen verkaufsoffenen Sonntag, in der Vergangenheit war die Dienstleistungsgewerkschaft der Werbegemeinschaft in die Parade gefahren. Auch kurzfristig.

Derweil laufen die Vorbereitungen für das Fest-Wochenende in der City, das die Werbegemeinschaft erneut in Kooperation mit dem Leichlinger Veranstalter Georg Ott organisiert. In der Fußgängerzone (Wiesdorfer Platz) werden Händler Warenvielfalt von Dekoartikeln bis Schnabulierwaren zum Stöbern und Staunen ausbreiten, daneben soll auch die Unterhaltung für die ganze Familie nicht zu kurz kommen.

Appetit auf Herbst will auch die Rathaus-Galerie machen. Sie startet schon ab Freitag, 30. September, eine Mode-Shopping-Woche mit diversen Angeboten und einer Gutscheinaktion. Speziell zum verkaufsoffenen Sonntag, 2. Oktober, 13 bis 18 Uhr, ist „Mister Piano“ mit seinem mobilen Klavier und seinen Unterhaltungskünsten im Kaufzentrum unterwegs – für gute Stimmung bei den Besuchern.

Die haben Herbstfest und verkaufsoffener Sonntag in Vor-Corona-Zeiten oft magisch angezogen. Teils bis zu 90.000 Besucher kamen nach Wiesdorf, wie Zahlen belegen, die die Stadt jüngst dem Stadtrat im Zusammenhang mit verkaufsoffenen Sonntagen in Wiesdorf vorlegte.

Auf den Andrang reagiert seit Jahren die Verwaltung mit bestimmten Verkehrsregelungen. Die Stadt sperrt am Freitag, 30. September, ab vormittags die Dhünnstraße in Höhe SPD-Haus und auf der Wöhlerstraße Richtung Carl-Leverkus-Straße den Linksabbieger zum Apcoa-Parkplatz (wegen des Feiertags am Montag, 3. Oktober, dann erst ab Dienstag, 4. Oktober, wieder freigegeben). Die Zufahrt Kinopolis/Parkhaus Rathaus-Galerie ist Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu, die Zufahrt ist nur über den Kreisel Wöhler-/Carl-Leverkus-Straße möglich. Besucher sollen auch die anderen Parkhäuser in der City und den Parkplatz unter der Stelze nutzen, bittet die Stadt.

Und: Die Rathenaustraße ist ab Freitag in Richtung Wiesdorf gesperrt. Dort arbeitet die Bahn für den RRX-Ausbau nahe Bahnhof Wiesdorf-Mitte. Es gibt eine Umleitung.

Herbstfest 1. und 2. Oktober, je 11 bis 19 Uhr, City, Kaufsonntag: 13 bis 18 Uhr.

(LH)