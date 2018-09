Hepatitis A in Kita in Leverkusen: 98 Kinder müssen zuhause bleiben

Kita in Leverkusen wegen Hepatitis-A-Fall geschlossen

Die Kita Am Stadtpark ist wegen eines Hepatitis A-Falls geschlossen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen 98 Kinder der Kita am Stadtpark in Leverkusen müssen seit Dienstag zu Hause bleiben. Wegen der akuten Ansteckungsgefahr habe die städtische Gesundheitsaufsicht die Kita umgehend schließen lassen, hieß es.

Den Eltern sei geraten worden, ihre Kinder zu impfen. Das berichtet der Leiter der Gesundheitsaufsicht, Martin Oehler. „Es kann zwei Wochen dauern, bis sich der Impfschutz aufbaut.“ Deshalb müssten nachträglich geimpfte Kinder diese Frist einhalten, bevor sie zurück in die Kita könnten. Nicht geimpfte Kinder müssten eine längere Frist einhalten.

Die Infektion heile in der Regel von selbst aus und werde symptomatisch behandelt, erklärt Oehlen. Anders als Hepatitis B gehört die Hepatitis A nicht zum Impfkalender. „Eine typische Reiseimpfung“, sagt der Chef der Gesundheitsaufsicht. Das Virus werde meist über „kontaminierte Lebensmittel“ übertragen. Das geschehe in Deutschland nur selten, sei aber in Ländern mit mangelnder Lebensmittelhygiene wahrscheinlicher. Das Virus wird über den Stuhl ausgeschieden und kann bei mangelnder Hygiene über die Hände (Schmierinfektion) weitergegeben werden.