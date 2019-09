Henry's Laden in Opladen : Töpfe, Pfannen und viele schöne Dinge

Antonio und Angela Spanu arbeiten mit Schwiegermutter Waltraud Spanu zusammen. Sie ist oft im Geschäft anzutreffen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Familienhund war Namensgeber für Henry‘s Laden in Opladen, bei dem es so manches überraschende Accessoire zu entdecken gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Es schien gar nicht so einfach, einen passenden Namen für das Geschäft zu finden, der wirklich das ganze Sortiment umfasst. Denn neben nützlichen und hochwertigen Küchenutensilien stehen auch etwas Feinkost, dekorative schöne Dinge und ausgefallene Geschenke in den Regalen. „Da gab es einfach keinen Fachbegriff“, sagt Angela Spanu. Ihre beste Freundin hatte schließlich die zündende Idee: „Henry’s Laden“. Unter diesem Namen eröffneten sie und ihr Mann Antonio Spanu im April 2016 das Geschäft neben der Aloysiuskapelle in der Opladener Fußgängerzone.

Namensgeber Henry, eine achtjährige Englische Bulldogge, ist der Familienhund. Sein Konterfei wurde zum Aushängeschild des Shops für „schöne Sachen“, er bewirbt das Unternehmen auf Instagram und Facebook und stand, mit Nikolausmütze auf dem Kopf, Modell für die Weihnachtspostkarten im vergangenen Jahr. Schwiegermutter Waltraud Spanu ist die meiste Zeit für den Verkauf verantwortlich, während ihr Mann als offizieller Inhaber die Bücher führt und sie selbst für den Einkauf und Pflege der Homepage und die Präsenz in den sozialen Netzwerken sorgt. Das sei unverzichtbar, weil sich die meisten jüngeren Menschen zumindest im Internet informieren.

Info Samstags ist der Laden bis 14 Uhr geöffnet Henry’s Laden - Schöne Sachen, Inhaber Antonio Spanu, Kölner Straße 40, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

www.henrys-laden.de

Der Verkauf gehe aber größtenteils klassisch analog über die Theke. Das mag auch am höheren Durchschnittsalter der Kundschaft liegen, die vor allem auf Qualität setzt, schätzt Angela Spanu. Genau wie sie selbst und ihr Mann, die beide leidenschaftlich gerne kochen. Übrigens auch für Sir Henry, der noch nie Futter aus der Dose bekam, sondern täglich frisch zubereitete saisonale Speisen. Das Kochen für Mensch und Tier macht aber nur Spaß, wenn man ordentliche Töpfe, Geräte und andere Hilfsmittel zur Verfügung hat. Mit dem richtigen Messer fängt es an.

Deswegen hat Familie Spanu auch eine Messer-Teststation im Laden eingerichtet und Kunden in einem Workshop selbst ausprobieren lassen, welches Messer beim Schnippeln am besten in der Hand liegt. Die gemeinsame Leidenschaft für Küchenarbeit weckte irgendwann den Wunsch nach einem eigenen Geschäft, in dem man alles Wesentliche dazu kaufen kann. Das gab es nämlich in ganz Leverkusen nicht wirklich.