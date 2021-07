Düsseldorfer Straße : Henk van den Born kocht bei Helfer-Party

Opladen Nachbarn und Helfer, die nach dem Hochwasser tagelange im Einsatz waren, konnten sich an der Düsseldorfer Straße Currywurst, Nudeln und Fischsuppe schmecken lassen. Das Fest organisiert hatten Unternehmer Jan Schreckenberg, Apotheker Uwe Beenen sowie der Bauverein Opladen.

Das Lob für die vielen Helfer, die sich pausenlos für die Betroffenen der Flutkatastrophe einsetzten, nahm in den vergangenen Tagen kaum ein Ende – und das völlig zurecht. In Opladen entschlossen sich drei ansässige Unternehmer am Wochenende dazu, die Männer und Frauen zu ehren.