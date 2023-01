Wechsel in Leverkusen Neuer Chef der Neurologie am Klinikum

Lehmann war zuvor seit 2012 Oberarzt an der Klinik der Neurologie des Universitätsklinikums Köln. Er hat in Köln, Bonn und Paris Humanmedizin studiert und das Studium 2003 abgeschlossen. Seine Facharztausbildung hat er anschließend an der neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Düsseldorf absolviert. Zwischen 2004 und 2009 hatte er zudem die Gelegenheit, im Rahmen zweier längerer Aufenthalte an der John-Hopkins-Universität in Baltimore das amerikanische Gesundheitssystem kennenzulernen. 2012 folgten die Habilitation und ein Wechsel an das Universitätsklinikum Köln.