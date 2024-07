Helikopterflug am Leverkusener Klinikum Außerplanmäßige Landung rettet Achtjährigem das Leben

Da das Haus erst im kommenden Jahr einen eigenen Landeplatz erhalten werde, habe sich der ADAC-Intensivtransporthubschrauber „Christoph Rheinland“ auf der kleinen Wiese am angrenzenden Kreisverkehr niedergelassen, berichtet das Klinikum über den außergewöhnlichen Einsatz. Der Anlass war höchst dramatisch. So war kurz zuvor ein achtjähriger Junge in der Pädiatrischen Ambulanz des Klinikums aufgenommen worden, dessen Zustand die Mediziner schnell als sehr kritisch eingestuft hatten. „Es ging um Minuten“, berichtet Christoph Adler, der seit 1. Juli Chefarzt der ZNA am Klinikum Leverkusen ist und am Freitag zufällig diensthabendes Crewmitglied im Rettungshubschrauber war. „Es bestand akute Lebensgefahr.“