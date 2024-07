Einzelne Leverkusener betroffen Heizung und warmes Wasser fallen aus

Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) tauscht ab Montag, 8. Juli, ein Teilstück ihrer Fernwärmeversorgungsleitung an der Bismarckstraße aus. Davon sind ab Montagmorgen die Fernwärmekunden in den Küppersteger Straßen Montessoriweg, Pestalozzistraße und Robert-Blum-Straße betroffen, berichtet der Energieversorger. Ab Dienstag, 9. Juli, weitet sich die Versorgungsunterbrechung auf die Stadtteile Küppersteg, Schlebusch, Steinbüchel sowie auf Teile von Manfort im Bereich des Innovationsparks aus. Die EVL plant die Fernwärme spätestens am Donnerstag, 11. Juli, wieder in Betrieb zu nehmen. Das Klinikum wird mit Hilfe einer mobilen Heizstation der EVL versorgt. Durch die Reparaturarbeiten sei die Warmwasserbereitung und das Heizen mittels Fernwärme in dem Zeitraum nicht möglich, berichtet die EVL weiter.