Direktkandidaten in Leverkusen : Heißer Wahlkampf auf der Schulbühne

Gelb oder Rot gab es, wenn Politiker sich rausreden wollten oder völlig daneben lagen. Marius (18), Berufsschüler in Opladen, hatte die Wahl. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Leverkusener Direktkandidaten für den Bundestag stellten sich an der Käthe-Kollwitz-Schule und am Berufskolleg Opladen den Fragen von jungen Menschen. Dabei spielten Klimapolitik und Digitalisierung eine große Rolle.

Von Gabi Knops-Feiler und Julie Leduc

Nicht alle Schüler der Oberstufe – wie beispielsweise Berin Ercosman – hatten das Glück, dass sie schon alt genug sind, um sich an der nächsten Bundestagswahl beteiligen zu können. Obwohl der 19-jährige Q1-Schüler bereits sein Votum per Brief abgegeben hatte, nutzte er dennoch die Gelegenheit, wenige Tage vor der Wahl an einer fast zweistündigen Podiumsdiskussion mit Bundestagskandidaten teilzunehmen. Außer ihm lauschten rund 100 Schulkameraden der Rheindorfer Käthe-Kollwitz-Gesamtschule aufmerksam, ja fast schon gespannt, dem verbalen Schlagabtausch, den sich Conny Besser (FDP), Serap Güler (CDU), Karl Lauterbach (SPD), Nyke Slawik (Grüne) und Beate Hanne-Knoll (Linke) in der Aula lieferten.

Sowohl die stellvertretende Schülersprecherin Naomi Böhnke als auch ihr SV-Kollege Omar El Bouzzaoui hatten die Runde bemerkenswert fest im Griff. Von Beginn an stellte El Bouzzaoui klar: „Dies ist kein Gespräch über junge Leute, sondern mit jungen Leuten.“ Behandelt wurden – von den Kandidaten durchaus sachlich begründet, aber immer wieder mit kleinen Nadelstichen an die Gegenparteien versehen – Themen wie Budgetierung von Haushaltsmitteln in der Schule oder digitale Bildungsinfrastruktur. Besonders intensiven Gesprächsbedarf gab es bei der Frage zur Absenkung der Wahlaltersgrenze auf das vollendete 16. Lebensjahr. Die entsprechende Vorlage war erst im Mai mit der Mehrheit von CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen von FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen zurückgewiesen worden.

Info Briefwahl noch bis kommenden Freitag Briefwahl Noch bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, kann Briefwahl persönlich beantragt werden. Alternativ dazu ist die Stimmabgabe von montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr, oder freitags von 8 bis 13 Uhr, im Briefwahl-Büro, Hauptstraße 105 in den „Wiesdorfer Arkaden“, möglich. Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass.

Lauterbach betonte: „Viele Probleme, die wir lösen müssen, betreffen Jüngere mehr als ältere Menschen.“ Besser sagte: „Es ist wichtig, junge Leute einzuladen, sich frühzeitig für Politik zu engagieren.“ Slawik argumentierte: „Strafmündigkeit und vieles andere beginnt schon mit 14. Es wäre eine große Chance für die Demokratie, wenn Jugendliche unter 18 wählen dürften.“ Zustimmung kam von fast allen. Nur Güler beharrte: „Es gibt Gründe, warum Volljährigkeit ab 18 besteht. Das sollte auch beim Wahlrecht gelten.“

Podiumsrunde mit Leverkusener Direktkandidaten für den Bundestag an der Käthe-Kollwitz-Schule. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Im Zusammenhang zu Nachhaltigkeit und Klimawandel wollte El Bouzzaoui von den Parteienvertretern wissen, wie sie es schaffen wollen, das Ziel für Klimaschutzgesetz zu erreichen und bis 2050 treibhausgasneutral zu werden. Laut Studie werde das keiner etablierten Partei – vielleicht mit Ausnahme der Grünen – gelingen. Slawik kritisierte: „Wir dürfen in der Nähe von Kohlekraftwerken wohnen, aber ein kleines Windrad muss mindestens einen Kilometer entfernt sein. Das ist ein Armutszeugnis. So können wir es niemals schaffen, 100 Prozent neue Energien zu erzeugen.“

Doch wer soll das bezahlen? Darum ging es am Freitag bei einer weiteren Podiumsdikkussion mit Leverkusener Direktkandidaten. am Berufskolleg in Opladen (BKO). Die Moderatoren Jan und Lukas stellten vor insgseamt 2000 Schülern die Frage in die Runde, bei der außerdem Christer Cremer (AfD) vertreten war. Doch war für Güler (CDU) der Vertreter Jonas Dankert und für die Linke Jules El-Kahtib gekommen.

Die gesamte Veranstaltung wurde live in die Klassenräume übertragen, erklärte Lehrer Marcus Nick. Als er auf die an den Wänden klebenden QR-Codes aufmerksam machte, war es dank der Übertragung allen Schülern möglich, nach der Diskussion ihre Stimme für die überzeugendste Partei abzugeben. Am Ende siegte der Vertreter der Linken, gefolgt von der Kandidatin der Grünen und der der FDP.