Das ist in Leverkusen rund um Ostern los In Imbach wird’s heiß – in Schlebusch lecker

Der Satz reicht, um Lust zu machen auf eine Tradition: „Wie jedes Jahr gibt es in Imbach auch wieder ein Osterfeuer“, notiert die Dorfgemeinschaft auf ihrer Internetseite. Kenner wissen an dieser Stelle: Es wird ein strahlend-urig-gemütlicher Abend rund ums Feuer mit Getränken und ganz viel Atmosphäre in der Osternacht. Termin: Samstag, 30. März, ab 19 Uhr, Imbacher Weg. Wer mit dem Auto anreist, sollte möglichst in Bergisch Neukirchen parken und dann zu Fuß weiter bis nach Imbach.