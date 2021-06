Werner-Heisenberg-Gymnasium Leverkusen : Eltern und Schüler steigen für Vize-Rektor aufs Rad

Leverkusen Die Leverkusener protestieren dagegen, dass die Leitung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums ohne Ausschreibung mit einer Externen neu besetzt werden soll.

Nächste Runde im Streit um die Besetzung der Schulleiterstelle am Werner-Heisenberg-Gymnasium: „Die Petition der Schulpflegschaft für ein ordentliches Ausschreibungsverfahren der Schulleitungsstelle wurde beim Petitionsausschuss des Landtags NRW eingereicht. Wir erwarten eine Entscheidung hoffentlich noch im Juni, damit realistischer Weise genügend Zeit besteht, die Stelle der Schulleitung ordentlich auszuschreiben und möglichst schnell zu besetzen“, heißt es von den Eltern. Auch ein Schreiben an die Bezirksregierung Köln ist rausgegangen, in dem ausführlich dargelegt sei, „weshalb wir nach der Information über die Gründe der Versetzung der Schulleiterin ans WHG noch mehr der Ansicht sind, dass unsere Schule wegen ,dienstlicher Erfordernisse’ ohne Rücksicht auf unseren Schulfrieden und unsere Schulentwicklung geopfert werden soll“. Hintergrund: Die Bezirksregierung will die Stelle ohne Ausschreibung besetzen und hat eine externe Pädagogin auserkoren. Eltern und Schüler wünschen sich den bisherige kommissarischen Leiter Kai Vrancken. Damit er sich bewerben kann, muss es eine Ausschreibung geben.