Heinz Brinkschulte : Sankt Martin verabschiedet sich

Heinz Brinkschulte in seiner Paraderolle als Sankt Martin. Die Hitdorfer werden ihn vermissen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Seit 1952 verwandelte sich der Hitdorfer Heinz Brinkschule jeden November in den Heiligen und reitet dem Martinszug voran. Jetzt macht er Schluss.

Von Ulrich Schütz

Heinz Brinkschulte hört auf. Er beendet seine Ära als „Sankt Martin“ von Hitdorf. Seit 1952/53 stellt der heute 86-jährige Unternehmer den Heiligen dar, zog in dem Rheinort manches Jahr vor bis zu 1500 Kindern her. Mit diesen 65 Auftritten in Folge dürfte Brinkschulte der dienstälteste St. Martin von Deutschland, wenn nicht in Europa sein.

Am Freitag hängt sich der Hitdorfer ein letztes Mal den roten Mantel um, steigt in die schweren Stiefel, schnürt das Schwert um und zieht den goldenen Helm auf. In Gestalt eines römischen Soldaten tritt Brinkschulte in der St. Stephanus-Kirche vor die Kinder des katholischen Kindergartens. Im Rahmen eines kurzen Gottesdienstes hält Brinkschulte seine kleine Abschiedsrede. Bis 2016 saß er noch hoch zu Ross und führte die Laternenumzüge von Kindergärten und Schulen an. Zur Tradition gehörte am Martinsfeuer das Teilen Mantels mit dem Bettler, der mehr als 29 Jahre von Mitarbeiter Rolf Muth dargestellt wurde. Danach gab es die Weckmänner, organisiert vom Martins-Komitee und ermöglicht durch viele Spenden. „Die Freude der Kinder war es, die mich all die Jahre angetrieben haben, den St. Martin zu spielen“, sagt Brinkschulte, selbst Vater von drei Kindern. „Ich werde aber im März 87 Jahre, da ist es, glaube ich, Zeit, das herrliche Amt abzugeben.“

Info Erst als Bischof, dann als römischer Soldat Heinz Brinkschulte ritt anfangs mit Mitra und Bart als Bischof voraus. Nach 22 Jahren kaufte er auf Wunsch des Martinausschusses die Uniform eines römischen Soldaten. Er appelliert übrigens an alle, den Martinszug nicht irgendwann in „Lichterzug“ umzubenennen.

Das Teilen gehört für das Ehepaar Heinz und Helga Brinkschulte seit Jahrzehnten zur Lebensphilosophie. Beispiele: 1981 bis 1986 halfen sie bei Hilfstransporten nach Polen. 1990 bis 1995 unterstützten sie wieder aktiv und mit großen Sachspenden die Rumänienhilfe der Caritas Leverkusen. Später engagierten sie sich 19 Jahre für die Hilfstouren des Leverkusener Polizeimitarbeiters Heinz Fass, mit dem sie in Bosnien-Herzegowina unter anderem eine große Senioren-Einrichtung installierten. Auch ihrer Heimatgemeinde überwiesen sie eine bemerkenswerte Spende für die Arbeit mit hilfsbedürftigen Bürgern.

Mit 19 Jahren siedelte Brinkschulte mit seinen Eltern aus Hagen nach Hitdorf um. Sie waren durch den Bau des Westhofener Autobahnkreuzes vertrieben worden. Zu dieser Zeit wurde in Hitdorf ein „neuer“ Sankt Martin als Nachfolger von Jakob Schumacher gesucht. Favorisiert waren die Bauern, weil sie Pferde hatten. Spontan meldete sich Brinkschulte. Neun Jahre ritt er sein eigenes Pferd „Bella“, später nahm er sich Leihrösser. Eines der Tiere machte ihm Sorgen. Beim Start des Martinzuges stand die Kapelle direkt hinter dem Pferd: „Als ein Musiker das erste Mal auf die Trommel haute, stieg mein Pferd hinten und vorne hoch. Es hatte offenbar noch nie laute Musik gehört“, erzählt Brinkschulte, „ich musste also was tun.“ Kurzerhand verschwand er mit dem Pferd an die Rheinstraße, sauste ein paar Mal im Galopp hin und her, machte das Tier etwas müde. Danach lief es besser.

Seine Frau Helga lernte der Hitdorfer auf einem Nachbarhof kennen. Der Schwiegervater betrieb neben der Landwirtschaft einen Kohlehandel. Brinkschulte stieg später ins Ölgeschäft ein. Als Jungbauer wartete der Neu-Hitdorfer übrigens nicht darauf, dass er angesprochen wurde, um in der Gemeinschaft der alteingesessenen Rheinörtchen-Bewohner mitzumachen. „Ich wurde schnell Mitglied bei den Schützen und bei der Feuerwehr.“