Bayer 04 Leverkusen : Heimspiel: Straßen und Parkplatz zu

Um 13.30 Uhr beginnen die Verkehrssperrungen in den Siedlungen für das Heimspiel in der Bayarena. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Erstes Heimspiel von Bayer 04 mit Publikum am Samstag, 21. August, um 18.30 Uhr. Das gilt für den Verkehr:

Busse Die Stadt bittet Besucher, mit Bus/Bahn, Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Die Stadtteilbusse fahren nicht. Die Pendelbusse stehen am Parkplatz Otto-Bayer-Straße (S-Bahn-Halt „Chempark“) zur Verfügung und halten in der Straße „Am Stadtpark“.

Verkehr Die Sperrung der Siedlungen beginnen fünf Stunden vor Spielbeginn. Die Stadt kontrolliert drei Stunden vor Anpfiff die Sperrungen an den Einfahrten zu Neuenhof-, Schleswig-Holstein- und Stadtpark-Siedlungen. Alle anderen einlasskontrollierten Sperrstellen entfallen. Die Bismarckstraße wird zwei Stunden vor Anpfiff bis Spielbeginn zwischen Am Stadtpark und Kreisel Robert-Blum-Straße gesperrt. 30 Minuten vor Spielende bis rund 45 Minuten nach Spielende ist zwischen Kreisel und Konrad-Adenauer-Platz für den Individualverkehr und Taxen keine Durchfahrt möglich. Die Sperrung der Bismarckstraße am Kreisel Küppersteg Richtung Stadion entfällt.