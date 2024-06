Fanprojekt versteigert Heimkabine von Bayer 04 Leverkusen Meisterspinde unterm Hammer

Dieser Raum ist das Allerheiligste in der BayArena. Als Meinolf Sprink, damals Kommunikationschef bei Bayer 04, im August 2009 kurz vor dem ersten Heimspiel im frisch fertig-erweiterten Stadion führte, gewährte er beim Gang durch Gänge und Treppenhäuser, Vip-, Dusch- und Fitness-Bereiche auch einen Einblick in die Umkleide der Werkself. Was heißt Umkleide: Dort werden zwischen Haarshampoo und Duschzeug während der Saison ausgeklügelte Taktikpläne theoretisch durchexerziert. Wie gesagt, das Allerheiligste der Werkself. Und das kommt derzeit in Appetithäppchen unter den Hammer.