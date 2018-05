Leverkusen : Heimische Erdbeeren - Genuss beginnt

Leverkusen In keiner anderen deutschen Region gibt es so viele frühreife Früchtchen wie im Rheinland. Denn dank Gewächshäusern und Folientunneln sind die hiesigen Obstbauern führend bei der frühen Ernte von Erdbeeren. Auf 17 Hektar wird in Gewächshäusern angebaut, unter Folie noch viel mehr. Hier ein paar Ideen für den Erdbeer-Genuss.

Der Anbau unter Glas oder in Tunneln bietet den Vorteil, dass die Früchte nicht nass werden. Feuchtigkeit verursacht Pilzbefall bei den reifen Beeren. Die ersten Erdbeeren sind teurer als Früchte aus dem Ausland. Der höhere Preis rechtfertigt sich aber, da die Früchte vollreif geerntet werden können.

(RP)