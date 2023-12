Heimatverein Hitdorf feiert Geburtstag des wohl kleinsten Museums in Leverkusen Das Türmchen am Werth wird 25 Jahre alt

Ein kleiner Junge aus dem Münsterland war vor einigen Jahren aus dem Türmchen am Werth nicht mehr rauszukriegen. Zweieinhalb Stunden arbeitete er sich durch die Schau. „Weil das total spannend ist“, begründete er gegenüber Patenonkel und Patentante aus Leichlingen, bei denen er damals Ferientage verbrachte. Heute studiert der Junge von damals längst, Ferien bei den Paten in Leichlingen macht er nicht mehr. Ans Türmchen am Werth erinnert er sich aber immer noch. Für den Heimatverein Hitdorf dürfte das ein wunderbares Kompliment sein in einem Fast-Jubiläumsjahr.