Heimattheater in Leverkusen-Hitdorf : Himmel auf Erden im Ganovennest

Leverkusen-Hitdorf Der Schwank kommt am Wochenende auf die Bühne. Die im rheinischen Dialekt erzählte Geschichte hat einen ernsten Hintergrund und beruht auf wahren Begebenheiten.

Nicht alles war bei der Generalprobe des Stückes „Himmel un Ääd“ perfekt. „Technik und Licht in der Stadthalle Hitdorf sind für Theater noch nicht gut gerüstet“, sagte Regisseurin Monika Noltensmeier. Obwohl die elf Mitwirkenden aus Hitdorf und Umgebung bei ihren Szenen zum Teil nicht ins rechte Licht gesetzt werden konnten, wurde deutlich: Auf diesen Schwank, der eine vergnügliche Mischung aus Bauerntheater und Heimatkomödie darstellt, können sich Zuschauer freuen. Präsentiert wird die 90-minütige Vorstellung, die vor allem von den witzigen Pointen und dem lebhaften Schauspiel der Darsteller lebt, am 15. und 16. Januar, außerdem am 25., 26. und 27. März in der Stadthalle Hitdorf.