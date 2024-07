Heimatministerin Scharrenbach besucht Leverkusener Friseurin Mit Leidenschaft gegen Flutschäden

Als Claudia Müller in den Nachrichten zuletzt die Bilder von den Überschwemmungen in Baden-Würtemberg und Bayern sieht, kommen der Friseurin mit einem Salon in Schlebusch sofort die schlimmen Erinnerungen wieder in den Sinn, die in den vergangenen drei Jahren abgeschüttelt schienen. Als ihr Ehemann sie an diesem Abend ansieht und fragt, ob alles in Ordnung sei, kann die 58-Jährige nicht anders: Tränen laufen ihr über die Wangen. Denn Müller weiß um die Gefühlswelt der Betroffenen und all die folgenden Mühen. Schließlich war ihr Laden an der Bergischen Landstraße im Juli 2021 ebenfalls überflutet worden. Den Unternehmergeist ließ sich die taffe Frau jedoch nicht nehmen. NRW-Heimat- und Bauministerin Ina Scharrenbach zeigte sich davon bei einem Besuch am Dienstag beeindruckt.