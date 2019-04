Heimatserie : Stadt der Fischer, Flößer und Fabrikanten

Info

Öffnung Das Heimatmuseum erwacht am Sonntag, 28. April, aus dem Winterschlaf und ist ab 14.30 Uhr geöffnet. In einer Ausstellung zeigt es Fotos des Streckenabschnitts „Von der Stephanus Straße bis zur Hitdorfer Straße“. Danach öffnet das Museum bis Oktober jeden Sonntag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr und nach Terminabsprache auch zu anderen Zeiten.



Anmeldung und Infos bei Bernd Bilitzki Tel. 02173-42606 oder per E-mail an heimatverein.hitdorf@gmail.com

Der Eintritt ist frei.