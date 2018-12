Dienst am Fest der Feste : Heiligabend unterm Baum – in der Sicherheitszentrale im Chempark

Peter Waltereit hat über die Festtage diesmal frei. Der Dienstgruppenleiter in der Sicherheitszentrale kennt aber viele Heiligabende im Dienst. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Eine Frage ist seit Jahrzehnten im Hause Waltereit in Schlebusch Standard: Wann feiern wir denn in diesem Jahr Weihnachten?“ Die Frage ist berechtigt, denn der Herr des Hauses ist Dienstgruppenleiter in der Sicherheitszentrale im Chempark, war davor Oberbrandmeister bei der Werkfeuerwehr.

Dass da auch an Heiligabend das ein oder andere Mal 24-Stunden-Dienst geschoben werden muss, „war mir und meiner Frau von vornherein klar“, erzählt Peter Waltereit. „Dass ich vor 26 Jahren die Arbeit bei der Werkfeurwehr aufgenommen habe, haben mein Frau und ich gemeinsam entschieden.“ Und gemeinsam haben die beiden seitdem mit ihrer Familie ungefähr die Hälfte der Heiligabende gefeiert. In den anderen 13 Jahren so: die Familie unterm Baum, Peter Waltereit im Chempark. Auch unterm Baum, denn sowohl im Aufenthaltsraum als auch in der Leitstelle leuchtet je ein Christbaum. Der diesjährige in der Leitstelle obenrum ein wenig merkwürdig. „Uns ist die Baumspitze verloren gegangen“, erzählt der 59-Jährige, warum der Kollege, der den Baum schmückt, sich für einw Cola-Dose als Ersatz entschied.

Einsam ist an Heiligabend im Chempark wohl höchtens der Christbaum, der an der Spitze des Auslegers von Hafenkran Wolfgang hoch über dem Rhein schwebt. Denn in der Sicherheitszentrale arbeiten drei Kollegen, dazu kommen die Kräfte des Löschzugs. Rund 30 Leute kommen zusammen. „Dann wird ein Buffet aus Mitgebrachtem gezaubert, wir haben auch schon beim Catering bestellt“, erzählt Waltereit. Traditionen gibt es auch. „Diejenigen, die erstmals an Heiligabend Dienst tun, müssen ein Gedicht vortragen.“ Die Kollegen vor den Überwachungsmonitoren in der Leitstelle wechseln sich beim Gang zum Buffet ab. Denn eines sei allen klar: „Dienst geht vor. Wenn der Gong geht, bleibt das Buffet stehen.“

Und der Gong, der einen Einsatz anzeigt, ging in Waltereits Karriere an Heiligabend des öfteren. „Es gab zum Beispiel etliche Frost-Ereignisse, etwa geplatzte Leitungen. Da hab ich mir wie andere Kollegen auch die Gummistiefel angezogen“, erzählt Waltereit. Nach solchen Gummistiefelnächten sei es früher besonders schön gewesen, wenn ihm beim Heimkommen am ersten Feiertag morgens die beiden Kinder „entgegenströmten“. Und dann krempelt Peter Waltereit die Ärmel hoch, teilt sich mit seiner Frau das Kochen. „Ich bin fürs Braten zuständig und für lecker Sößchen.“ Bescherung ist bei Waltereits bei Festen, an denen Peter Waltereit Dienst hat, am ersten Weihnachtsfeiertag abends.



Schlimmer, als den Heiligabend im Dienst zu verbringen, sei es, ein Familienfest zu verpassen, Geburtstage von einem der „viereinhalb“ Enkel etwa. Aber auch für solche Ereignisse werde unter den Kollegen der Dienst getauscht, erzählt der 59-Jährige.