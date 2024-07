Zwischen Burscheid und Leverkusen lockt die Stamm’sche Heidelbeerplantage Familien Die blauen Beeren sind los

Vor zwei Monaten haben sie die letzten blauen Beeren aus dem Gefrierschrank genommen. Jetzt sind die Ersten schon wieder drin – und Brigitte und Werner Gehrke aus Lützenkirchen längst mitten in der Heidelbeerplantage von Norbert Stamm. „45 Kilo haben wir in der Saison im vergangenen Jahr gepflückt. Die sind einfach zu köstlich, diese Beeren. Morgens im Müsli ein absoluter Genuss“, schwärmt Werner Gehrke. „Und alles, was wir nicht sofort verbrauchen, frieren wir ein.“ So reichten die Heidelbeeren bis weit ins darauffolgende Jahr. Die beste Einfriertechnik hat sich das Ehepaar auch schon erarbeitet. „Erst kurz auf dem Backblech schockfrosten, dann erst richtig einfrieren, so bleiben die Beeren einzeln und verklumpen nicht.“