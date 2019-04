Ernst Stephan Kelter im Interview : „In Leverkusen sind die Jäger ständig im Einsatz“

Ernst Stephan Kelter auf dem Schießstand der Jäger an der Kalkstrasse. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Im Frühling begegnen sich Mensch und Tier im Freien. Hegeringleiter Kelter erklärt, worauf man jetzt achten sollte.

Der Frühling ist da, viele Menschen zieht es jetzt nach draußen ins Grüne. Doch viele heimische Wildtiere bekommen gerade ihren Nachwuchs. Was gilt es zu beachten? Und was begegnet einem da gerade?

Kelter Mit den wärmeren Temperaturen verwandelt sich die Natur in eine große Kinderstube. Wichtig ist es, Rücksicht zu nehmen. Der Nachwuchs der Wildtiere braucht jetzt viel Ruhe. Einfache Verhaltensregeln können dazu beitragen: Wege nicht verlassen, Hunde anleinen und die Jungtiere nicht anfassen.

Was machen viele Menschen falsch?

Kelter Rehe und Hasen legen ihre Jungen zum Schutz vor Fressfeinden in Wäldern, Feldhecken oder im hohen Gras ab. Die Elterntiere suchen ihren Nachwuchs oft nur zum Säugen auf. Das kann den falschen Eindruck erwecken, die Jungen seien verlassen. Wer jetzt zu nah herantritt oder die Tiere gar anfasst oder aufnimmt, leistet jedoch keine Hilfe. Sobald Jungtiere nämlich den Geruch von Menschen angenommen haben, werden sie schnell zu Waisen.

Was raten Sie Spaziergängern, die einen kleinen Hasen, ein kleines Reh oder einen Vogel finden?

Kelter In einem Ballungsraum wie Leverkusen sind die Jäger ständig zum Wohl des Wildes im Einsatz. Werden wir über Wildtiere in Not informiert, helfen wir sofort. Leider betreffen viele Meldungen aber auch traurige Gegebenheiten wie Wildunfälle im Straßenverkehr oder von freilaufenden Hunden gerissene Tiere.