Klinikum Leverkusen : Hebamme – jetzt mit Bachelor-Abschluss

Den Storch fest im Griff: Renate Schlagloth (Studentin), Leitende Hebamme Alin Glaus, Lena Neuhann (Studentin) Praxisanleiterin Janina Kraus und Lena Nörenberg (Studentin,von links). Foto: Klinikum

Leverksuen Das Klinikum Leverkusen will den Beruf der Hebamme fachlich aufwerten und bietet neben anderen dualen Studiengängen nun auch das neue Studium der Hebammenkunde an. Erste Studentinnen sehen gute Perspektiven.

„Wir sind richtig heiß darauf, dass theoretisch Erlernte jetzt auch in die Praxis umzusetzen und natürlich auf die erste Geburt, die ich begleiten darf“, sagt Lena Neuhann. Sie ist 20 Jahre alt und gehört zu den sechs neuen Studentinnen der Hebammenkunde, die jetzt im Klinikum gestartet sind. Es sind Frauen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen, von der Abiturientin bis zur mehrfachen Mutter, berichtet das Klinikum.

Es kooperiert bei dem neuen Studium mit der Fliedner Hochschule in Düsseldorf und ist dort die Klinik mit den meisten Studierenden. Dabei geht es um eine möglichste ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis. Im Verlauf der sieben Semester wechseln die angehenden Hebammen zwischen Theorievermittlung an der Hochschule und der praktischen Ausbildung in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Der praktische Teil schließt neben dem Kreißsaal, die Wochenstation, die gynäkologische Station, den gynäkologischen OP sowie die Kinderklinik ein. Die Studentinnen betreuen Schwangere und unterstützen sie während der Geburt. Sie atmen mit ihnen, massieren ihnen den Rücken und nehmen sich Zeit für sie. Diese Tätigkeiten findet Renate Schlagloth, 30-jährige Mutter von vier Kindern, auch aus eigener Erfahrung wichtig. Das hat sie bewogen, Hebamme zu werden werden: „Frauen in dieser schönen und wichtigen Zeit ihres Lebens zur Seite zu stehen, ist für mich etwas ganz Besonderes.“

Info Kritik von Ärzten an der neuen Ausbildung Stellungnahme der KBV Das neue Gesetz zur Hebammenausbildung ist nicht unumstritten. Kritik kommt aus der Ärzteschaft: Es werde „eine Vielzahl von Tätigkeiten künftig für Hebammen geöffnet, ohne dass diese Tätigkeiten auf ärztlicher Anordnung beruhen“, schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in einer Stellungnahme. Das geschehe „ungeachtet des unterschiedlichen Aus- und Weiterbil­dungs­niveaus von Ärzten und Hebammen“, heißt es weiter.

Hintergrund des neuen Studienangebots des Klinikums ist das Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung. Die bisherige Ausbildung wird in ein Studium mit hohem Praxisanteil überführt. Es berücksichtigt die zunehmenden Anforderungen an die Geburtshilfe. Denn Hebammen arbeiten sehr selbstständig und tragen hohe Verantwortung, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums weiter. Das findet die 19-jährige Studentin Lena Nörenberg reizvoll: „Ich bin stolz darauf, im praktischen Einsatz nun mehr und mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen“.

„Wir haben, wie viele andere Kliniken auch, Nachwuchssorgen und suchen langfristig neue Kolleginnen oder Kollegen“, berichtet Alin Glaus, Leitende Hebamme des Klinikums. „Der Studiengang steigert die Qualität der Ausbildung, der Beruf wird attraktiver. Mit dieser Top-Ausbildung wollen wir dazu beitragen, dass es mehr hochqualifizierte Hebammen gibt“, sagt sie. „Wir hoffen natürlich, dass es den Studentinnen bei uns so gut gefällt, dass sie nach Abschluss des Studiums in unserem Team bleiben“.

Diesen Aspekt der gezielten Nachwuchsförderung hat auch die neue Ausbildungsbeauftragte im Blick. Janina Kraus ist Ansprechpartnerin und Praxisanleiterin für die sechs angehenden Hebammen. Sie sieht in diesem Angebot einen Vorteil, „den es in anderen Häusern so nicht gibt“ Kraus: „Ich unterstütze die angehenden Hebammen in allen Belangen. Unsere Patientinnen werden unglaublich profitieren, denn eine Studentin kümmert sich exklusiv um eine Gebärende und begleitet sie während des gesamten Geburtsprozess.“

Klinikdirektor Professor A. Kubilay Ertan ergänzt dazu: „Wir sind Perinatalzentrum Level 1, alle an der Geburt beteiligten Fachkliniken von der Geburtshilfe über die Anästhesie bis zur Kinderklinik mit ihrer Neonatologie arbeiten im sogenannten Mutter-Kind-Zentrum eng zusammen. Dies gewährleistet eine umfassende Ausbildung in allen Bereichen.“

Der Leiter des Geschäftsbereichs Personal, Detlef Odendahl, freut sich, diesen Studiengang anbieten zu können. „Als unsere Hebammen mit der Idee, die Studienausbildung bei uns anzubieten, auf uns zugekommen sind, waren wir sofort Feuer und Flamme. Es ist die perfekte Kombination einer praktischen Ausbildung mit einem theoretischen Studium und dem Abschluss Bachelor of Science.“

(bu)