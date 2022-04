In Leverkusener Verwaltungsgebäuden : Stadt behält Maskenpflicht bei

Leverkusen In Supermarkt, Modeboutique und Co. geht es ab Montag ohne Maske. Bei der Stadt nicht. Die Verwaltung macht von ihrem Hausrecht Gebrauch.

Ab sofort fällt die Pflicht zum Tragen einer Maske in NRW weg. Außer an Orten, an denen sich viele vulnerable Gruppen aufhalten, wie etwa in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, und im öffentlichen Nahverkehr, also in Bus und Bahn. Die Stadt hat beschlossen, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Bedeutet: In städtischen Verwaltungsgebäuden bleibt die Maske auf, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes also bestehen.