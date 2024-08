So reagiert die Politik in Leverkusen auf schiefe Etatlage der Stadt Haushaltssperre – SPD fordert von Stadt konkrete Sparliste

Ihre Priorität liege auf allem, „was mehr Einkünfte bringt“, betont Kreutz. Der Gewerbesteuersatz von 250 Prozent müsse bleiben, er sei eine Notwendigkeit, um Firmen nach Leverkusen zu holen. Um krisenfest zu sein, müsse aber mehr Mix aus verschiedenen Branchen an den Standort. Kreutz bemängelt, der Stadt fehle es unter anderem an einem richtigen Baucontrolling. Und: „Es geht, etwa beim Kita- und Schulbau, nicht nur ums Bauen an sich, sondern auch um die Frage wie und mit wem wird gebaut.“ Milanie Kreuz erwartet von Molitor und der Stadt in der Sitzung des Finanzausschusses Mitte August eine „ganz konkrete Liste, welche Projekte nun gestoppt oder verschoben werden. Damit können wir dann arbeiten. Wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken.“