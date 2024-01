Leverkusener Sportnachwuchs „Haus der Talente“ am Kurtekotten wird konkreter

Fußball-Bundesliga, Nationalmannschaft, Olympische Spiele – die Ziele der talentierten Nachwuchssportler in Leverkusen sind hoch, Schule und Training unter einen Hut zu kriegen, ist aber nicht einfach. Bisher sind Talente von Bayer 04 und dem TSV Bayer 04 in Gastfamilien untergebracht. Zukünftig soll mit dem „Haus der Talente“ ein Wohnheim für die Kerngruppe der 14- bis 17-Jährigen mit durchgängiger Betreuung an der Elisabeth-Langgässer-Straße dazukommen. Trotz der klima- und verkehrspolitischen Bedenken von Anwohnern und einzelner politischer Entscheider hat das Vorhaben im Ausschuss für Planen und Bauen nun den nächsten Schritt gemacht.