Hauptversammlung in Bonn : Covestro will effizienter werden

Markus Steilemann will wertschaffend zukaufen. Foto: Michael Rennertz Covestro/Michael Rennertz 00491726001287

Leverkusen Konzernchef Steilemann räumt auf. Aktionäre segnen Dividende von 2,40 Euro ab. Aktie legt um drei Prozent zu.

Der Aktienkurs zeigt wieder nach oben. Pünktlich zur Hauptversammlung des Leverkusener Kunststoffkonzerns am Freitag im Bonner World Conference Center überschritt das Papier nach langer Durststrecke – teils lag es weit unter 50 Euro – die Marke von 55 Euro. Zur Erinnerung: Zu Beginn des vergangenen Jahres, als Covestro noch im MDax gelistet war, hatte das Börsenpapier stark an der 100-Euro-Marke gekratzt, lag bei 95 Euro. Die Covestro-Aktie legte am Freitag um mehr als drei Prozent zu, nachdem der Konzern seine Jahresprognosen auf der Hauptversammlung bestätigt hatte. Covestro gehörte zu den Tagessiegern im Dax. Angezogen hat auch die Dividende des Kunststoffherstellers, den der Bayer-Konzern 2015 in die Eigenständigkeit entließ und der früh den Börsengang wagte. Die Aktionäre bestätigten den Vorschlag des Vorstands von 2,40 Euro je Aktie. Im Jahr zuvor hatte es 2,20 Euro gegeben.

Börsenpapier mit großem Plus, Dividende ebenso, und an der B 8 im Chempark wächst der Campus-Neubau des Konzerns seiner Vollendung im Herbst entgegen: Fast könnte der Eindruck entstehen, bei Covestro sei alles in allerbester Ordnung.

Info Konzernprognose für Geschäftsjahr 2019 Das Ebitda soll 2019 bei 1,5 bis zwei Mrd. Euro liegen. Für das erste Quartal rechnet Covestro mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 440 Mio. Euro.

Ganz so ist es nicht. Die Kunststoffbranche ist ein volatiles Geschäft, hängt von vielen Faktoren ab. „Wir haben im vergangenen Jahr nach einem wechselhaften Verlauf erneut starke Geschäftsergebnisse erzielt“, bekräftigt Markus Steilemann in seiner ersten Hauptversammlung als Konzernchef. Er spricht fast im selben Atemzug aber auch von „zunehmend herausforderndem Wettbewerb“. Denn im vierten Quartal habe sich die Marktlage deutlich verändert. Die Verkaufspreise bei wichtigen Produkten seien deutlich heftiger gefallen als erwartet. Parallel stiegen die Rohstoffpreise, „die wir nicht weitergeben konnten“, sagte Steilemann. Dazu kam auch noch das Niedrigwasser im Rhein. „Diese Mischung hat unsere Margen im vierten Quartal stärker unter Druck gesetzt als wir es erwartet haben“, merkte der Manager an. Die Jahresprognose musste runtergeschraubt werden. Weil aber das erste Dreivierteljahr gut lief, hat Covestro dennoch ein erfolgreiches Geschäftsjahr hingelegt. Das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen) lag mit 3,2 Mrd. Euro knapp unter dem Rekordjahr 2017.