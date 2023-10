Bauarbeiten im Kölner Hauptbahnhof Regionalzüge der Bahn werden umgeleitet

RE6 (RRX) : Umleitung der Züge zwischen Köln/Bonn Flughafen / Köln Messe/Deutz – Düsseldorf Hbf; Sie halten nicht in: Köln Hbf, Dormagen, Neuss Hbf und Düsseldorf-Bilk; Ersatzweise halten die Züge in Köln Messe/Deutz, Köln-Mülheim, Leverkusen-Mitte und Düsseldorf-Benrath bzw. in Köln Messe/Deutz, Köln-Mülheim und Opladen; Ab 21 Uhr verkehren die Züge über Opladen und Köln-Mülheim. Alternative: RE 1 (RRX), RE 5 (RRX).