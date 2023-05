Hans Richter leitet Leverkusen Der Chempark hat eine neue Stimme

Als Hans Richter 2001 in Leverkusen ausstieg, um sich im Chempark vorzustellen, damals noch Bayer-Werk, da hätte er am liebsten wieder kehrtgemacht. Weil der erste Eindruck von Leverkusen nicht der beste war. „Will ich das hier?“, habe er sich gefragt. „Heute bin ich froh, dass ich mich für Leverkusen entschieden habe“, sagt der Mann aus dem Emsland, der seit Anfang des Jahres den Leverkusener Chempark-Standort leitet. „Wir haben das Modell gewechselt. Es wurde an uns herangetragen, dass ein Leiter für drei Standorte jedem einzelnen nicht gerecht werden kann. Nun sind wir zu dritt.“